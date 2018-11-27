Kütahya'da traktörün altında kalan çiftçi öldü

Kütahya'da traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Köprüören köyünde yaşayan Halil İbrahim Tetik (58), tarlasında ekim yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle kullandığı 43 NP 709 plakalı traktöründen hareket halindeyken inmeye çalıştı.

Bu sırada yere düşen Tetik, traktörün tekerleği altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Tetik'in cesedi incelemenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

