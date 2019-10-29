HABER

Kütahya’da traktörün altında kalan sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 17:28 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.Kaza, Pazarlar ilçesi Şahma mevkisinde meydana geldi.

Kütahya’da traktörün altında kalan sürücü öldü

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Pazarlar ilçesi Şahma mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Simav’ın Küplüce köyünde yaşayan Nurullah Gürpınar (56), 43 EK 745 plakalı traktör ile Şahma mevkisinde ormandan odun taşırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Nurullah Gürpınar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücünün cansız bedeni devrilen traktörün altından çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kütahya’da traktörün altında kalan sürücü öldü

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
TIR ile çarpışan otomobil ikiye bölündüTIR ile çarpışan otomobil ikiye bölündü
Tuzla’da çevreye yayılan kötü kokunun sağlığa zararlı olmadığı anlaşıldıTuzla’da çevreye yayılan kötü kokunun sağlığa zararlı olmadığı anlaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da feci kaza! Yaralılar var

Adıyaman'da feci kaza! Yaralılar var

Mardin'de okulda korkunç iddia: Öğretmenden epilepsi öğrencisine darp

Mardin'de okulda korkunç iddia: Oğlumun psikolojisi bozuldu

Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Adalet Bakanlığı'ndan 'Mazlum Kobani' talepnamesi

'Mazlum Kobani' için harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.