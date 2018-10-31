Kütahya'da üst geçide çarpan tırın sürücüsü öldü

Kütahya'da üst geçidin duvarına çarpan tırın şoförü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Adem Yılmaz (53) yönetimindeki 41 B 0537 plakalı tır, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 20. kilometresindeki üst geçidin duvarına çarptı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, incelemenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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