Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı.
Kütahya-Eskişehir karayolunun 2. kilometresindeki polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Sürücü İ.M. ile araçta bulunan E.A. isimli kadın gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.M. (26), çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Şüpheli E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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