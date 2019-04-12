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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 15:52 | Son Güncelleme

Operasyonda, aralarında üniversite öğrencilerinin de olduğu 5 zanlı yakalandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirerek sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında, Lala Hüseyin Paşa, Meydan ve Cumhuriyet mahalleri ile Tavşanlı ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında üniversite öğrencilerinin de olduğu zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E, R.M, F.A, M.B. ve M.K.G, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya operasyon uyuşturucu

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