Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirerek sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında, Lala Hüseyin Paşa, Meydan ve Cumhuriyet mahalleri ile Tavşanlı ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında üniversite öğrencilerinin de olduğu zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E, R.M, F.A, M.B. ve M.K.G, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

