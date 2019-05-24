Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından esrar ve sentetik uyuşturucu getirerek sattıkları öne sürülen zanlıları takibe aldı.

Akkent, İstiklal, Meydan ve Mehmet Akif Ersoy mahallerindeki bazı adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda Batuhan A, Adem A, Mehmet Akif T, Mustafa A, Erdoğan E, K.Y. ve G.Y. gözaltına alındı.

Operasyonda satışa hazır sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Batuhan A, Adem A, Mehmet Akif T, Mustafa A. ve Erdoğan E, nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu ticaretine aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklandı, K.Y. ve G.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

