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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 16:46 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirerek sattıkları öne sürülen O.E. (22) ve E.F.D'yi (30) takibe aldı.

Esrar ve sentetik uyuşturucu pazarladıkları öne sürülen şüphelilerin Bahçelievler ve Akkent mahallelerindeki evlerine operasyon düzenleyen ekipler, bu kişileri gözaltına aldı.

Evlerde yapılan aramalarda 35 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen O.E. ve E.F.D, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevine gönderildi.

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Kütahya tutuklama uyuşturucu operasyonu

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