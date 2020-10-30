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Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 23:46 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde jandarmanın zehir tacirlerine yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 250 gram kubar esrar ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Tavşanlı ilçesinden Domaniç ilçesine seyir halinde olan araçta bulunan Ş.

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde jandarmanın zehir tacirlerine yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 250 gram kubar esrar ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Tavşanlı ilçesinden Domaniç ilçesine seyir halinde olan araçta bulunan Ş. A. (32), V. Ç. (40), M. Ç. (21) ve A. B. (22) isimli şahısların üzerlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları belirlendi. Bahse konu araç Domaniç ilçesi Çokköy mevkiinde durduruldu. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, poşet içerisinde 250 gram kubar esrar, 4 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet namlusu kısaltılmış çift kırma tüfek ele geçirildi.
Ş.A., V.Ç., M.Ç. ve A.B. isimli şüpheliler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

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