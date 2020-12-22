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Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

22.12.2020 20:44 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kütahya’da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındıİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında B.T.

Kütahya’da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında B.T. Ö., I.I. ve F.K. isimli şüphelilere ait bir aracın il dışından Kütahya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Plakası belirlenen araç Kütahya-Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada, 30 gram bonzai ve 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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