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Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 20:05 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı tespit edilen O.E. ve E.F.D.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.

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