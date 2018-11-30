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Kütahya'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 22:43 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, silah ticareti yaptığı öne sürülen Enis A.'nın evinde ve otomobilinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ile 31 gram esrar ele geçirildi.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, silah ticareti yaptığı öne sürülen Enis A.'nın evinde ve otomobilinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ile 31 gram esrar ele geçirildi. Enis A. ile kız arkadaşı G.K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yapılan çalışma sonucunda restoranda çalışan Enis A.'nın yaşadığı Fuat Paşa Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Enis A.'nın evinde yapılan aramada 31 gram esrar, otomobilde ise 2 adet 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Enis A. ile evinde kalan kız arkadaşı G.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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