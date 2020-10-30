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  4. Kütahya’da yakalanan 4 DAEŞ zanlısı adliyeye sevk edildi

Kütahya’da yakalanan 4 DAEŞ zanlısı adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 12:58 | Son Güncelleme

DAEŞ terör örgütüne mensup oldukları, uluslararası listelerde de isimleri geçtiği belirtilen ve önceki gün Kütahya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince yakalanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanan 4 yabancı uyruklu kişi, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Kütahya Adliyesine getirildi.Suriye, Haseke/Daşişa’da bulunan DAEŞ terör örgütünün karargahına yönelik, 2018 yılında gerçekleştirilen baskında, örgüt mensuplarının kimlik bilgilerinin bulunduğu liste ele geçirilmişti.

Kütahya’da yakalanan 4 DAEŞ zanlısı adliyeye sevk edildi

DAEŞ terör örgütüne mensup oldukları, uluslararası listelerde de isimleri geçtiği belirtilen ve önceki gün Kütahya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince yakalanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanan 4 yabancı uyruklu kişi, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Kütahya Adliyesine getirildi.
Suriye, Haseke/Daşişa’da bulunan DAEŞ terör örgütünün karargahına yönelik, 2018 yılında gerçekleştirilen baskında, örgüt mensuplarının kimlik bilgilerinin bulunduğu liste ele geçirilmişti. Türk güvenlik güçlerince bu listede adı bulunan kişilerin aranmasına başlanmıştı.
Listede adları bulunan A.A., B.A., R.D. ve T.S. isimli yabancı uyruklu kişiler, bugün yapılan operasyonda yakalandı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanan 4 kişi nöbetçi hakimliğe getirildi.

Kütahya’da yakalanan 4 DAEŞ zanlısı adliyeye sevk edildi

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