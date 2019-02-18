Kütahya'da yangın

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 ahır ve bir samanlık kullanılamaz hale geldi.
Çukurca Beldesi Küçükler Mahallesi'nde Mustafa Boz'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın evlere ve ahırlara sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Domaniç, Tavşanlı, Tunçbilek ve Çukurca'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin vatandaşların yardımıyla müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı.
Yangında 2 ev, 2 ahır ve bir samanlıkta maddi hasar oluştu.
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