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Kütahya'da "yeni nesil eğitim" hayata geçiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 14:45 | Son Güncelleme

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı kapsamında Kütahya'da 8 projeye 2,5 milyon lira yatırım yapılacak - Kütahya Valisi Ömer Toraman: - "Bilgi ve teknolojinin öğrencilerimizle buluşturulması çok önemli. YENEP içerik, öğretmen ve öğrenci sayısı ve bütüncül bir bakış açısıyla kurgulanmış çok kapsamlı bir proje"

Zafer Kalkınma Ajansınca (ZEKA), çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendin yap atölyelerinin kurulması ve burada görev alacak nitelikli eğitim kadrosunun oluşturulması için hayata geçirilmesi planlanan Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında, Kütahya'daki 8 projeye 2,5 milyon lira yatırım yapılacak.

YENEP kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 8 projenin sözleşmeleri için Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde imza töreni düzenlendi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, burada yaptığı konuşmada, ZEKA tarafından başlatılan YENEP'in eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek olarak değerlendirilebilecek çok önemli bir faaliyet olduğunu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilecek olan bu programın Türkiye’de ilk olma özelliği taşıdığını söyledi.

Gelecekte daha güçlü bir Türkiye'nin teknolojiye ve zamana uyumlu hale getirilmiş eğitim öğretim faaliyetleriyle mümkün olacağını belirten Toraman, "Bilgi ve teknolojinin öğrencilerimizle buluşturulması çok önemli. YENEP içerik, öğretmen ve öğrenci sayısı ve bütüncül bir bakış açısıyla kurgulanmış çok kapsamlı bir proje. ZEKA önemli bir kaynak ayırdı. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz gerekli çalışmaları yapıp, projeyi benimsediler. Öğretmenlerimiz bu konuda çok gayretli ve istekliler." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de program kapsamında Kütahya'da 11 sabit ve 1 mobil kendin Yap atölyesi kurulacağını, 303 öğretmenin eğitici eğitim alacağını, YENEP'ten Kütahya merkez, Çavdarhisar, Altıntaş, Emet, Gediz, Simav, Şaphane ve Tavşanlı ilçesinin yararlanacağını bildirdi.

ZEKA Genel Sekreteri Veli Oğuz ise atölyelere ajans tarafından sağlanacak 2,2 milyon lira desteğe ek olarak özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim ve meslek kuruluşları arasından projelerde ortak-sponsor olan 42 kurum ve kuruluş tarafından da sağlanacak destekle toplam 2,5 milyon lira yatırım yapılacağını aktardı.

Konuşmaların ardından hayata geçirilecek projelerle ilgili imzalar atıldı.

- TR33 Bölgesine 10 milyon lira hibe

Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak'ı kapsayan TR33 Bölgesi'ne hizmet veren ZEKA'nın, YENEP kapsamında çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendin yap atölyelerinin kurulması ve burada görev alacak nitelikli eğitim kadrosunun oluşturulması için bölge genelinde 10 milyon lira hibe vereceği bildirilmişti.

Daha önce, YENEP'e destek verecek alanında uzman aktörler ASELSAN, Arçelik, Microsoft, Insider firmaları ve Habitat Derneği ile Sponsorluk ve Gönüllü Mentorluk Protokolü imzalanmıştı.

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