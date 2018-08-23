Kütahya'da yıldırım isabet eden çiftçi öldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yıldırım isabet eden çiftçi öldü.
Alınan bilgiye göre, Çamalan köyünde yaşayan Ahmet Taş'a (50), tarlasında traktörüne balya yüklediği sırada yıldırım isabet etti.
Ağır yaralanan Taş, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Taş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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