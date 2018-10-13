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Kütahya'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 07:57 | Son Güncelleme

Kütahya'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü

Kütahya'da bir yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ali Oktay yönetimindeki 32 ER 876 plakalı Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu Gar Kavşağı'nda Abbas Tombul'un kullandığı 26 BB 256 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Abbas Tombul ile aynı araçta bulunan Kemal Kundak olay yerinde yaşamını yitirdi.

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çarpışma kamyonet Kütahya OTOBÜS

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