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Kütahya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 18:56 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 sürücü dahil 7 kişi yaralandı.  Kaza, Kütahya- Tavşanlı yolunun 15'inci kilometresindeki Yoncalı kavşağında meydana geldi.

Kütahya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 sürücü dahil 7 kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya- Tavşanlı yolunun 15'inci kilometresindeki Yoncalı kavşağında meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Himmet Şahin yönetimindeki GE NM 4343 plakalı otomobil, önce karşı yönden gelip, kavşakta dönüş yapmak isteyen Cevriye Akkan'ın kullandığı 43 AFF 775 plakalı otomobile, ardından da kavşaktaki Muammer Ermiş yönetimindeki 43 AV 516 plakalı otomobile çarptı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan Akkan yönetimindeki otomobil, ters döndü.
Sürücülerden Cevriye Akkan ve Himmet Şahin ile otomobillerde bulunan Nurgül Başer, Nafiye Başer, Tunahan Demir, Oğuzcan Şahin ve Gülşen Şahin yaralandı. Yaralılardan bazıları, bir süre yerde yatarak, sağlık görevlilerinin gelmesini bekledi. 7 yaralı, kısa zamanda gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kütahya'da zincirleme kaza: 7 yaralıKütahya'da zincirleme kaza: 7 yaralıKütahya'da zincirleme kaza: 7 yaralıKütahya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

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