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  4. Kütahya'daki 2 termik santral mühürlendi

Kütahya'daki 2 termik santral mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 15:41 | Son Güncelleme

  Kütahya'nın Seyitömer ile Tavşanlı ilçelerinde bulunan termik santralleri, verilen sürede bacalara filtre takılmadığı gerekçesiyle sabah saatlerinde jandarma ekiplerince mühürlendi.

Kütahya'nın Seyitömer ile Tavşanlı ilçelerinde bulunan termik santralleri, verilen sürede bacalara filtre takılmadığı gerekçesiyle sabah saatlerinde jandarma ekiplerince mühürlendi. İki santraldeki üretim durduruldu.
Türkiye'nin çeşitli illerindeki yaklaşık 15 termik santrale baca filtresi takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi, AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Çevrecilerin de büyük tepki gösterdiği kanun teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl aralık ayının başında veto edildi.
Bu kararın ardından Kütahya?da bulunan Seyitömer ile Tavşanlı ilçesinde bulunan Tunçbilek termik santralleri, verilen sürede bacalara filtre takmadıkları tespit edildi.
Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah saatlerinde termik santralleri mühürledi ve faaliyetlerini durdurdu.
YENİDEN FAALİYET BELGESİ ALINACAK
Kütahya?da bulunan 2 termik santralin bacalarına filtre takmaması nedeniyle 'Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği? kapsamında geçici faaliyet belgesini yeniden alması gerektiği belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talimatıyla Kütahya İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyetleri durdurulan termik santrallara geçici faaliyet belgesi alıncaya kadar üretim faaliyetinde bulunulmaması gerektiği mühürleme işlemi yapan jandarma ekiplerince tebliğ edildi.

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