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Kütahya'daki azot fabrikasında patlama -2

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 22:04 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da azot üretim tesisinin amonyak depolandığı 30 metre yüksekliğindeki siloda patlama meydana geldi.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da azot üretim tesisinin amonyak depolandığı 30 metre yüksekliğindeki siloda patlama meydana geldi. İlk belirlemeyelere göre 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, bölgeye çok sayıda itfaiye sağlık ekibi ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Kimyasal madde sızıntısı nedeniyle tüm ekiplere maske dağıtıldı.

Kütahya-Eskişehir karayolu 12'nci kilometrede bulunan Yıldız Entegre Azot Üretim tesisinin amonyak yüklü 30 metre yüksekliğindeki siloda patlama meydana geldi. Gökyüzü sarı bir bulutla kaplanırken, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Kimyasal madde sızıntısı nedeniyle tüm ekiplere maske dağıtıldı. Patlama sonrasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Ekipler patlamanın meydana geldiği bölgeyi güvenlik şeridine aldı.

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