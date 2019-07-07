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Kütahya'daki azot fabrikasında patlama (Yeniden)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 22:40 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'daki azot üretim fabrikasında amonyak yüklü silosunda patlama meydana geldi.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA) - KÜTAHYA'daki azot üretim fabrikasında amonyak yüklü silosunda patlama meydana geldi. Gökyüzünü sarı dumanlar kaplarken, Kütahya Valisi Ömer Toraman insan sağlığı açısından bir sızıntının olmadığını ve bacadan çıkması gereken gazın birikerek patlamaya neden olduğunu söyledi.
Kütahya-Eskişehir yolunun 12'nci kilometresindeki Yıldız Entegre Azot Üretim tesisinin amonyak yüklü 30 metre yüksekliğindeki silosunda, 20.45 sıralarında, patlama meydana geldi. Kısa sürede gökyüzünü sarı dumanlar kaplarken, patlamanın sesi şehir merkezinde de duyuldu. Patlamanın ardından tesislere polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alınırken, AFAD ekipleri de patlamanın meydana geldiği bölgede kimyasal ölçüm yaptı.
Kütahya Valisi Ömer Toraman, azot üretim tesislerindeki patlamanın olduğu olay yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden olayla ilgili bilgi alan Vali Toraman, insan sağlığı açısından bir sızıntının olmadığını ve bacadan çıkması gereken gazın birikerek patlamaya neden olduğunu söyledi. Vali Toraman, "Patlamanın tesisin bacasında meydana gelen bir gaz sıkışmasından kaynaklandığı anlaşıldı. İçeride çalışan arkadaşlarımız dahil şu anda bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Çevreye herhangi bir etkisi olan bir hadise de değil. Dolayısıyla tüm arkadaşlarımız, ekiplerimiz burada bulunuyor. Her türlü ihtimale karşı bekliyorlar. Hadisenin herhangi bir risk oluşturmadığını, dolayısıyla vatandaşlarımızın müsterih olmasını isterim. Bacada meydana gelen sıkışmadan kaynaklandığını söylüyorum. Gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğu anlaşıldı. Büyük geçmiş olsun diyoruz. Tabi bu tür tesisler önemli, kritik tesisler. Bir kez daha bize özellikle bu tip tesislerde dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Güvenliği en üst seviyede tutmamız gerekiyor. Müdahale içinde her an hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi.
'İNSAN SAĞLIĞI İÇİN RİSK YOK'
Gazetecilerin gökyüzünü kaplayan sarı dumanları ve insan sağlığı için risk olup olmadığını sorması üzerine konuşan Vali Toraman, "Şu anda şehir içindeki vatandaşlarımız içinde bir risk olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum. İşçi kardeşlerimizin de sağlıkları yerinde. Şu anda amonyak sızıntısı tespitimiz yok. AFAD ekiplerimiz de burada, onlarda hassas ölçüm cihazları da var. Bu normalde bacadan çıkması gereken gazın birikerek topluca kısmasından kaynaklandığı anlaşılıyor. Normalde baca gazı bu. Yangın söz konusu değil, itfaiye tedbir olarak burada" dedi.
Ekiplerin olay yerinde bekleyişi sürüyor.
FABRİKA 2004’TE ÖZELLEŞTİ
Kütahya'da 1961 yılında üretime başlayan ve temeli 1955 yılında atılan azot üretim tesisi, 2004 yılında özelleştirilerek Yıldızlar Yatırım Holding bünyesine katıldı. Şuanda İGSAŞ Kütahya Fabrikası olarak faaliyet gösteren tesisin, Türkiye'de 'Pril Poröz Amonyum Nitrat ve Derişik Nitrik Asit' üretimi yapan tek fabrika olduğu belirtildi.

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