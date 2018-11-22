Kütahya'daki FETÖ/PDY davası

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan tutuksuz sanık iş adamı Göksel Ö'nün yargılanmasına devam edildi.

Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Göksel Ö. ve avukatları katıldı.

Avustralya'da FETÖ mensuplarıyla bir araya geldiği yönündeki iddiaların sorulduğu Göksel Ö, 2011 yılında gittiği bu ülkede iş bağlantılarıyla ilgili görüşmeler yaptığını öne sürerek, atılı suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla geçen yıl tutuklanan madeni yağ fabrikası sahibi Göksel Ö, 8 Şubat'taki duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

