HABER

Kütahya'daki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 01:00 | Son Güncelleme

Orman Bölge Müdürü Kayım: - "Yangının kontrol altına alınması için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bursa, Manisa, Balıkesir ve Denizli'den arazözlü takviye ekipler bölgeye geldi" - "Şu anda rüzgar durdu ama meteoroloji verilerine göre sabah yine rüzgar çıkması bekleniyor. Bu durumda da yangının ilerlemesi riskiyle karşı karşıyayız"

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğü ancak rüzgar çıkması halinde yayılması riskinin bulunduğu bildirildi.

Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bektaşlar mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınının yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Kayım, şöyle konuştu:

"Yangının kontrol altına alınması için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bursa, Manisa, Balıkesir ve Denizli'den arazözlü takviye ekipler bölgeye geldi. Şu anda rüzgar durdu ama meteoroloji verilerine göre sabah yine rüzgar çıkması bekleniyor. Bu durumda da yangının ilerlemesi riskiyle karşı karşıyayız. Ayrıca bölgenin sarp olması da yangınla mücadelemizi güçleştiriyor. Ekiplerimiz sabaha kadar arazöz ve dozerlerle yangınla mücadele çalışmalarını sürdürecek."

Kayım, günün ağarmasıyla yangın söndürme helikopterlerinin de havadan müdahaleye başlayacağını bildirdi.

Kütahya'daki orman yangını

- Orman Bölge Müdürü Kayım: - "Yangının kontrol altına alınması için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bursa, Manisa, Balıkesir ve Denizli'den arazözlü takviye ekipler bölgeye geldi" - "Şu anda rüzgar durdu ama meteoroloji verilerine göre sabah yine rüzga

1 / 10

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını
2 / 10

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını
3 / 10

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını
4 / 10

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını
5 / 10

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını
6 / 10

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını
7 / 10

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını
8 / 10

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını
9 / 10

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını
10 / 10

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kütahya orman yangını Tavşanlı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den genç çifte çocuk tavsiyesi: Biz 6 okçuyuz

Muharrem İnce'den genç çifte çocuk tavsiyesi: Biz 6 okçuyuz

Manisa'da pompalı tüfek dehşeti! 2 yaralı

Manisa'da pompalı tüfek dehşeti! 2 yaralı

TSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildi

TSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildi

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.