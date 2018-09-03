Kütahya'daki orman yangını

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğü ancak rüzgar çıkması halinde yayılması riskinin bulunduğu bildirildi.

Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bektaşlar mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınının yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Kayım, şöyle konuştu:

"Yangının kontrol altına alınması için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bursa, Manisa, Balıkesir ve Denizli'den arazözlü takviye ekipler bölgeye geldi. Şu anda rüzgar durdu ama meteoroloji verilerine göre sabah yine rüzgar çıkması bekleniyor. Bu durumda da yangının ilerlemesi riskiyle karşı karşıyayız. Ayrıca bölgenin sarp olması da yangınla mücadelemizi güçleştiriyor. Ekiplerimiz sabaha kadar arazöz ve dozerlerle yangınla mücadele çalışmalarını sürdürecek."

Kayım, günün ağarmasıyla yangın söndürme helikopterlerinin de havadan müdahaleye başlayacağını bildirdi.