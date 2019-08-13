Kütahya'daki orman yangını

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınının yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Dün akşam saatlerinde Eğrigöz köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Toraman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinde sıcaklığın düşmesi ve nemin yükselmesi nedeniyle yangının kısmen etkisini azalttığını söyledi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve köylerde yaşayan gönüllü vatandaşların desteğiyle çalışmaların sürdüğünü aktaran Toraman, şunları kaydetti:

"Yangına yerden müdahale ederek söndürmek için gayretlerimizi artırdık. Yangın rüzgarın etkisiyle hızlı yayıldı. Gün içinde ilimizde sıcaklıklar çok yüksekti. Buna bağlı olarak da nem oranı çok düşmüştü. Rüzgarın etkisiyle de hızlı bir yayılış gösterdi. Ekipler yangın bölgesini çevirdi. Şu anda alanda 9 dozer, 4 greyder ve 39 arazözlü ekip çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede 160 orman personeli ve çevre köylerde yaşayan gönüllü vatandaşlarımız soğutma çalışmalarına katılıyor. Son tespitlere göre yangının yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olduğunu değerlendiriyoruz."

Öte yandan, Orman Genel Müdür Yardımcıları Hayati Özgür ve Mehmet Çelik de yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.