HABER

Kütahya’daki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 19:12 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyü Akdağ mevkiinde çıkan orman yangını yaklaşık 5 saatlik yoğun çalışma sonrası kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre, saat 13.45 sıralarında Gediz ilçesi Saruhanlar köyü Akdağ yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.Dumanları gören vatandaşlar durumu görevlilere ihbar ederken, ekipler de yangını söndürmek için harekete geçti.

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyü Akdağ mevkiinde çıkan orman yangını yaklaşık 5 saatlik yoğun çalışma sonrası kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, saat 13.45 sıralarında Gediz ilçesi Saruhanlar köyü Akdağ yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
Dumanları gören vatandaşlar durumu görevlilere ihbar ederken, ekipler de yangını söndürmek için harekete geçti. Gediz, Simav, Emet, Tavşanlı’dan gelen ekiplerin desteğiyle 5 helikopter ve 25 arazöz ve 100 personel ile müdahale edilen yangında yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördü. Ekiplerin 5 saatlik yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın bölgesine gelen Vali Ömer Toraman ve Gediz Kaymakamı Muhammet Önder yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.

Kahreden görüntüler! 'Soykırım yapılıyor'Kahreden görüntüler! 'Soykırım yapılıyor'
Safranbolu'lu kadınlar Emine Bulut cinayetini protesto ettiSafranbolu'lu kadınlar Emine Bulut cinayetini protesto etti
Ayvalık’ta “Kara Fatma” konferansıAyvalık’ta “Kara Fatma” konferansı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üçüncü kattan düşen Suriyeli çocuk toprağa verildi

Üçüncü kattan düşen Suriyeli çocuk toprağa verildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Anonsu duyup giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Emine Bulut'un kızına eğitim yardımı sağlanacak

Bakanlık, Emine Bulut'un kızı için harekete geçti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.