Kütahya'daki şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Kütahya'da, protokol üyeleri, şehit aileleri ve yakınları, Hava ve Polis Şehitliklerini ziyaret etti.

Şehit aileleri ve yakınları, arife günü şehitlerin kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatan ve millet için canlarını feda eden bütün şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda da şehit kabirlerine ziyarette bulunduklarını ve onlara dua ettiklerini anlatan Toraman, şunları söyledi:

"Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah'ım hepsine rahmet eylesin. Şehitlerimizin uğruna mücadele ettikleri değerler için biz milletçe ve devletçe, bağımsızlığımız, birliğimiz, inancımız, maneviyatımız, hürriyetimiz için mücadele edeceğiz. Şehitlerimizin geride bıraktıkları aileleri, devletimize ve milletimize emanet. Biz daima onların yanında olmaya devam ediyoruz ve olacağız."

Mardin'de 14 yıl önce teröristlerce uğradığı saldırıda şehit olan Harun Kahya'nın babası İhsan Kahya, hüzünlü bir bayramı daha karşıladıklarını söyledi.