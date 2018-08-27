HABER

Kütahya'daki toplu balık ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 14:54 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün açıklamasından: - "Balık ölümlerinin ilk belirlemelere göre, sıcaklığa bağlı suların çekilmesiyle balıkların oksijensiz kalması sonucu olduğu düşünülmektedir"

Kütahya'da bir baraj göletinde yaşanan toplu balık ölümlerinin, ilk belirlemelere göre balıkların oksijensiz kalmasından kaynaklandığı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Enne Mahallesi yakınlarında bulunan Enne Barajı'nda meydana gelen balık ölümleriyle ilgili ekiplerce bölgede inceleme yapıldığı belirtildi.

Balıklardan da numuneler alındığı ifade edilen açıklamada, "Bölgede herhangi bir endüstriyel akışın olmadığı tespit edilmiştir. Suda durgunluk ve bulanıklık olduğu gözlemlenmiştir. Balık ölümlerinin ilk belirlemelere göre, sıcaklığa bağlı suların çekilmesiyle balıkların oksijensiz kalması sonucu olduğu düşünülmektedir." denildi.

Enne Barajı'nda 24 Ağustos'ta çok sayıda ölü balık olduğunu fark eden vatandaşların durumu bildirdiği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yapmıştı.

PARTNERFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi deFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi de
Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacakRahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak
Nişanlanacağı gün İnci'den kara haber geldiNişanlanacağı gün İnci'den kara haber geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama balık ölümleri Kütahya

En Çok Okunan Haberler

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Hatay'da korkunç görüntü! Balkonda asılı halde bulundu

Hatay'da korkunç görüntü! Balkonda asılı halde bulundu

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Nişanlanacağı gün İnci'den kara haber geldi

Nişanlanacağı gün İnci'den kara haber geldi

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz silahlarla uğurlandı

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz silahlarla uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.