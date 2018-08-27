Kütahya'daki toplu balık ölümleri

Kütahya'da bir baraj göletinde yaşanan toplu balık ölümlerinin, ilk belirlemelere göre balıkların oksijensiz kalmasından kaynaklandığı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Enne Mahallesi yakınlarında bulunan Enne Barajı'nda meydana gelen balık ölümleriyle ilgili ekiplerce bölgede inceleme yapıldığı belirtildi.

Balıklardan da numuneler alındığı ifade edilen açıklamada, "Bölgede herhangi bir endüstriyel akışın olmadığı tespit edilmiştir. Suda durgunluk ve bulanıklık olduğu gözlemlenmiştir. Balık ölümlerinin ilk belirlemelere göre, sıcaklığa bağlı suların çekilmesiyle balıkların oksijensiz kalması sonucu olduğu düşünülmektedir." denildi.

Enne Barajı'nda 24 Ağustos'ta çok sayıda ölü balık olduğunu fark eden vatandaşların durumu bildirdiği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yapmıştı.

