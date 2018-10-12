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Kütahya'daki toplu balık ve kerevit ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 13:00 | Son Güncelleme

Eskişehir DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün açıklamasından: - "Alınan numunelerde çözünmüş oksijen değerinin 0,29 miligram değerine kadar indiği tespit edilmiştir. Canlı yaşam için sınır değer olan 3 miligramın altındaki bu değerin, suda oksijene bağlı yaşayan canlıların ölümüne sebep olması kuvvetle muhtemeldir. Bu durum ülkemizde özellikle bu mevsimde sıklıkla rastlanılan bir durumdur"

Kütahya'daki Porsuk Barajı'nda yaşanan toplu balık ve kerevit ölümlerinin, sudaki oksijenin düşmesinden kaynaklanabileceği bildirildi.

Eskişehir DSİ 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, eylül-ekim aylarının su rezervlerinde beslenmenin en az olduğu zamanlar olduğuna işaret edilerek, iklim geçişkenliğinin olduğu dönemlerde su kütlelerinde sıcaklık değişimleriyle katmanlar arasında alt üst olmanın meydana geldiği belirtildi.

Bu hareketin etkisiyle baraj tabanında bulunan çamur içindeki organik maddelerin harekete geçmesi ve baraja giriş yapan besleyici kaynaklı etkenler sebebiyle barajlarda bulunan alglerin hızla arttığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nitekim baraj gölünde Sofça köyü girişinden alınan numunelerde bu çözünmüş oksijen değerinin 0,29 miligram değerine kadar indiği tespit edilmiştir. Canlı yaşam için sınır değer olan 3 miligramın altındaki bu değer suda oksijene bağlı yaşayan canlıların ölümüne sebep olması kuvvetle muhtemeldir. Bu durum ülkemizde özellikle bu mevsimde sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Baraj gölünde Sabuncupınar girişinde yapılan ölçümde çözünmüş oksijen değerinin 5,6 miligram olduğu tespit edilmiştir. Buradan anlaşılacağı üzere baraj gölünde su seviyesinin oldukça sığ olduğu Sofça Köyü girişinde lokal bir dengesizlik yaşanmıştır."

Eskişehir'in içme ve kullanma suyu ihtiyacının Porsuk Barajı'ndan karşılandığı hatırlatılan açıklamada, "Bu durumun içme suyu kalitesi açısından değerlendirildiğinde, baraj gölündeki lokal oksijen yetersizliği, baraj ile arıtma tesisi arasında 35 kilometrelik mesafede doğal yatağına bırakılan suyun oksijen açısından zenginleştirilmesiyle ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca arıtma tesisi çıkışlarına bakıldığında içme suyu kalitesi açısından herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

24 Eylül'de kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Sofça köyü yakınlarındaki Porsuk Barajı'nda kıyıya vuran çok sayıda ölü balık ve kerevit olduğunu fark edenler, durumu yetkililere bildirmişti.

Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve DSİ ekipleri, ölü balıklar ile sudan numune alarak inceleme başlatmıştı.

Kütahya'daki toplu balık ve kerevit ölümleri

- Eskişehir DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün açıklamasından: - "Alınan numunelerde çözünmüş oksijen değerinin 0,29 miligram değerine kadar indiği tespit edilmiştir. Canlı yaşam için sınır değer olan 3 miligramın altındaki bu değerin, suda oksijene bağlı yaşayan

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Anahtar Kelimeler:
balık DSİ kerevit Kütahya

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