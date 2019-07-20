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Kütahya’daki ’Uluslararası OMTSA Matematik Konferansı’ sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 12:53 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ve matematikte güncel konuların dünyaca ünlü bilim insanlarınca tartışıldığı ’Operators in General Morrey-Type Spaces and Applications’ (OMTSA 2019) adlı uluslararası konferansı sona erdi.DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanlığı tarafından organize edilen ve 3 gün boyunca 20 oturum şeklide gerçekleştirilen konferanslara, kendi alanlarında uzman 15 ülkede 50 profesör katıldı.

Kütahya’daki ’Uluslararası OMTSA Matematik Konferansı’ sona erdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ve matematikte güncel konuların dünyaca ünlü bilim insanlarınca tartışıldığı ’Operators in General Morrey-Type Spaces and Applications’ (OMTSA 2019) adlı uluslararası konferansı sona erdi.
DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanlığı tarafından organize edilen ve 3 gün boyunca 20 oturum şeklide gerçekleştirilen konferanslara, kendi alanlarında uzman 15 ülkede 50 profesör katıldı. Profesörler, konferanslarda sunumlar yaparak kendi bilgilerini paylaştı. Konferansların yanı sıra Kütahya’nın da tarihi ve kültürel alanlarının tanıtıldığı etkinlikte yabancı misafirler şehre hayran kaldı.
Akşam yemeği ve çeşitli etkinlikler ile son bulan konferansta gazetecilere açıklamalarda bulunan Dumlupınar Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Ekincioğlu, uluslararası bir etkinliği başarıyla sonuçlandırmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi. Ekincioğlu, "Üniversitemizde 3 gün boyunca matematik alanında bilimsel bir fırtına oldu. Dünya’nın 15 ülkesinden katılan ünlü profesörler ile yapılan bu tartışmalar güzel sonuçlar doğurdu. Başarılı geçen oturumlar sonucunda bize yabancı misafirlerimizden bize kendi ülkelerinde yapmak için teklif geldi ancak biz Kütahya’da yapacağımızı söyledi. Gelen misafirlerimiz Kütahya’dan memnun oldular. Amacımızda Kütahya’yı hem kültürel, hem sosyal hem de bilimsel olarak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin olması gereken yeri muhkem olan yere getirmek için çalışmaktır. Bizim amacımız bu kazanan Kütahya olsun, bizim kazanmamız demek Kütahya’nın kazanması demektir. Bundan dolayı desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederim. Etkinlikler kapsamında Kütahya’nın tarihi mekânlarını da tanıtma fırsatı bulduk. Yabancı katılımcılarımız o yapıtları gördüğünde özellikler Aizonai tapınağını gördüklerinde hayrete düştüler. Orada ki kazı ekibinin başkanı böyle bir sağlam yapıt Yunanistan’da bile yok. Bu güzelliklerimiz kültürel tarihsel değerlerimizi tanıtmak zorundayız. İnşallah önümüzde ki yıllarda daha büyük etkinliklere devam edeceğiz" dedi.
Oturumlarda kendi alanlarında sunumlar ve anlatımlar yapan dünyaca ünlü profesörler ise konferansın başarılı geçtiğini, bilgi paylaşımlarının olduğunu aynı zaman Kütahya’nın tarihi mekânlarındaki güzellikleri gördükten sonra Kütahya’ya hayran kaldıklarını ve önümüzdeki yıllarda tekrar gelmek istediklerini söylediler.

Kütahya’daki ’Uluslararası OMTSA Matematik Konferansı’ sona erdi

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