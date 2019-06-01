HABER

Kütahya'daki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 16:14 | Son Güncelleme

Tavşanlı ilçesinde gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Mayıs'ta gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet S. ve Ali O. tutuklandı. Diğer 14 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince, organize hareket ederek uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen zanlıları takibe almış ve çok sayıda adrese 28 Mayıs sabahına karşı 30 jandarma timi ve 4 narkotik köpeğiyle eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Evler ve iş yerlerindeki aramalarda, 8 ruhsatsız tüfek, 8 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, 2'si devlet memuru 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kütahya'daki uyuşturucu operasyonu

- Tavşanlı ilçesinde gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma Kütahya Tavşanlı tutuklama uyuşturucu uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

İlk kez konuştu! Çocuk tacizi ve pedofili...

İlk kez konuştu! Çocuk tacizi ve pedofili...

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Halı saha yüzünden tartışmışlardı... O savcının görev yeri değişti

O savcının görev yeri değişti!

Son dakika FETÖ'cüler tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Trafikte son durum

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

İşçileri taşıyordu! Araç geçişi sırasında patlama

Son dakika Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.