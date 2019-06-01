Kütahya'daki uyuşturucu operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Mayıs'ta gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet S. ve Ali O. tutuklandı. Diğer 14 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince, organize hareket ederek uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen zanlıları takibe almış ve çok sayıda adrese 28 Mayıs sabahına karşı 30 jandarma timi ve 4 narkotik köpeğiyle eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Evler ve iş yerlerindeki aramalarda, 8 ruhsatsız tüfek, 8 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, 2'si devlet memuru 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.