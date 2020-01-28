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Kütahya'dan deprem bölgesine 25 ton içme suyu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 18:36 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kütahya'nın Domaniç ilçesinden 25 ton içme suyu deprem bölgesine gönderildi.

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- ELAZIĞ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kütahya'nın Domaniç ilçesinden 25 ton içme suyu deprem bölgesine gönderildi.
Domaniç Belediyesi tarafından temin edilen yaklaşık 25 ton içme suyu, deprem bölgesine gönderildi. Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, “Elazığ Belediye Başkanımızı arayıp yardım etmek istediğimizi söyledim ve neye ihtiyaçları olduğunu sordum. Başkan da en çok içme suyuna ihtiyaçları olduğunu söyledi. İlçemizde faaliyet gösteren bir su üretim fabrikasından satın aldığımız 25 ton içme suyu, yardımsever iş insanlarımızdan Sinan Uysal'ın TIR'ı ile yola çıkardık. Bölgeden yeni bir talep gelirse daha fazla su göndermeye hazırız" dedi.
Suların deprem bölgesine götürülmesi için ücretsiz olarak TIR'ını tahsis eden Domaniçli iş insanı Sinan Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesine yardım etmek isteyenlere araçlarını hiçbir ücret talep etmeksizin tahsis edeceğini duyurdu.

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