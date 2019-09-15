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Kütahya’dan Diyarbakır annelerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 13:09 | Son Güncelleme

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP), Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek verdi.Kent merkezi Sevgi Yolu üzerinde bir araya gelen platform üyesi bir grup kadın, çocukları için annelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemini gönülden desteklediklerini ifade ettiler.Grup adına açıklama yapan Yurdagül Kurt, "Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır’da yüreği yanan annelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemi, başta PKK olmak üzere bütün terör odaklarına çağın en büyük mesajıdır.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP), Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek verdi.
Kent merkezi Sevgi Yolu üzerinde bir araya gelen platform üyesi bir grup kadın, çocukları için annelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemini gönülden desteklediklerini ifade ettiler.
Grup adına açıklama yapan Yurdagül Kurt, "Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır’da yüreği yanan annelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemi, başta PKK olmak üzere bütün terör odaklarına çağın en büyük mesajıdır. PKK’nın çocuklarımızı öldürmesine, çocuktan terörist yetiştirmek için PKK ile ortaklık yapanlara, terör kanını çocuklara bulaştıranlara sessiz kalmayacağız. PKK’nın ve destekçilerinin yaptıkları anne ve çocuk katliamında tarafımız devletimizin, annelerimizin ve çocuklarımızın yanıdır. Diyarbakır’dan yükselen annelerin feryadı, terör örgütünün ve terör örgütü sevicilerinin planlarını bozacaktır" diye konuştu.

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