Kütahya'dan sınır ötesine insani yardım

Kütahya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde toplanan bir tır dolusu insani yardım malzemesi İdlib'e gönderildi.

Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaşananlara duyarsız kalmadıklarını ve her fırsatta hayırseverlerden toplanan yardımları savaş mağdurlarına gönderdiklerini söyledi.

"Biz İHH olarak elimizden geldiğince hayırseverlerimizin yardımlarını bölgeye ulaştırmaya çalışıyoruz." diyen Yenipazar, hayırseverlerden yardımlarını sürdürmelerini istedi.

Daha sonra 500 çuval un, giysi ve gıda maddesi yüklü tır yola çıktı.

