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Kütahyalı hayırseverlerden Suriye'ye insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 15:33 | Son Güncelleme

Kütahyalı hayırseverlerden Suriye'ye insani yardım

Kütahya'da düzenlenen kampanya kapsamında, Suriye'deki savaş mağdurları için toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan tır, bölgeye hareket etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Kütahya Şubesi Mali İşler Başkanı Abdullah Atasever, 30 Ağustos Mahallesi'nde derneğe ait depo önünde düzenlenen törende, savaş mağdurlarına yardım etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Yaklaşık 5 yıl önce başlatılan kampanya kapsamında bölgeye yardım göndermeye devam ettiklerini aktaran Atasever, şöyle konuştu:

"Dernek olarak, Suriye'de yaklaşık 10 yıldır devam eden savaşta mağdur olanların yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Barış Pınarı Harekatı bölgesine, içinde un, gıda, giyecek ve diğer insani yardım malzemelerinin bulunduğu tırı gönderiyoruz. Bu tırın hazırlanmasında birçok hayırseverimizin katkısı bulunmakta. Özellikle dernek üyesi ve gönüllüsü hanım kardeşlerimizin örmüş olduğu eldiven, bere, atkı ve kazak gibi giyecekler, oradaki mazlumlara ulaştırılacak."

Daha sonra yardım malzemelerini taşıyan tır, dualarla Suriye'deki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere uğurlandı.

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İHH İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Kütahya Suriye yardım tırı

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