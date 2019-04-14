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Kütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı toprakla buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 15:20 | Son Güncelleme

Kütahya’da 10 yıl önce başlatılan fidan dikim etkinliği bu yıl da vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütahya’da 10 yıl önce başlatılan fidan dikim etkinliği bu yıl da vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında bugüne kadar 125 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Kütahya Müftülüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Kaditler Camisi cemaatinin destekleriyle 10 yıl önce başlatılan fidan dikim etkinliği bu yıl da vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kütahya ikinci OSB ağaçlandırma alanın da gerçekleştirilen etkinlikte Kütahyalı vatandaşlar Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince dağıtılan 400 Karaçam, 400 Sedir ve 200 Bağrem fidanını toprakla buluşturdu.
Peygamber Efendimizin sünnetini yaşatmak ve yeşertmek için bu etkinliği yaptıklarını söyleyen İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, “İl Müftülüğü olarak yine geleneksel bir programı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Baharın kendini gösterdiği bu güneşli günde her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz fidan dikme etkinliğini yapıyoruz. Genci yaşlısı çok farklı kesimden vatandaşlar ile bir aradayız. Fidan dikme etkinliğine katılan herkese teşekkür ederim. Nasıl ki bu doğa geçmişte bize emanet edildiyse, ağaç, toprak, hava ve su, bütün bunlar bize birer emanet. Bize düşen bugün çevreye, toprağa, havaya duyarlı birer birey olmak. Bu etkinliğimize de bu anlayışla gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizde bu amaçla bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü biz öyle bir medeniyetin mensuplarıyız. ’Ağaç kesen baş keser’ diyecek kadar ağaç sevgisini önemseyen bir ecdadın mensuplarıyız” dedi.
Geleneksel hale gelmiş etkinlikle 10 yılda 125 bin fidan diktiklerini söyleyen Kaditler Cami İmam Hatibi Muammer Torun, “bu etkinliklerde ki asıl amacımız halkı bir araya getirmek. Birliği, beraberliği, kardeşliği tesis etmek, çocuklarımızı sevindirmek ve onlara ağaç sevgisini aşılamak, onlara vatan millet sevgisini aşılamak. Bizim gayemiz yem yeşil bir Kütahya” diye konuştu.
Etkinliğe katılan vatandaşlar ise dikili bir fidanları olduğu için mutlu olduklarını söyledi.

Kütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı toprakla buluşturdu

Kütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı toprakla buluşturdu

Kütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı toprakla buluşturdu

Kütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı toprakla buluşturdu

Kütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı toprakla buluşturdu

Kütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı toprakla buluşturdu

Kütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı toprakla buluşturdu

Kütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı toprakla buluşturdu

Kütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı toprakla buluşturdu

Kütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı toprakla buluşturdu

Kütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı toprakla buluşturdu

Kütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı toprakla buluşturdu

Kütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı toprakla buluşturdu

Kütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı toprakla buluşturdu

Kütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı toprakla buluşturdu
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