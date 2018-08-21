Kütahyalılar önce doluya sonra yağmura yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da dolu ve ardından başlayan sağanak, bayram ziyaretine giden vatandaşları sokakta hazırlıksız yakaladı.
Akşam saatlerinde yağan dolu ve yağmur, Kütahya kent merkezinde etkili oldu. Kurban Bayramı için yakınlarını ziyarete gidenler ve kent merkezinde gezenler, ilk önce fındık büyüklüğündeki doluya, ardından da sağanağa yakalandı. Sağanakla birlikte kent merkezindeki sokak ve caddeler göle döndü, bazı evlerin bodrum katlarını sel suları bastı. Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri suların tahliyesi için çalışma yaptı.
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