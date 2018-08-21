HABER

Kütahyalılar önce doluya sonra yağmura yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 19:13 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da dolu ve ardından başlayan sağanak, bayram ziyaretine giden vatandaşları sokakta hazırlıksız yakaladı.

Kütahyalılar önce doluya sonra yağmura yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da dolu ve ardından başlayan sağanak, bayram ziyaretine giden vatandaşları sokakta hazırlıksız yakaladı.
Akşam saatlerinde yağan dolu ve yağmur, Kütahya kent merkezinde etkili oldu. Kurban Bayramı için yakınlarını ziyarete gidenler ve kent merkezinde gezenler, ilk önce fındık büyüklüğündeki doluya, ardından da sağanağa yakalandı. Sağanakla birlikte kent merkezindeki sokak ve caddeler göle döndü, bazı evlerin bodrum katlarını sel suları bastı. Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri suların tahliyesi için çalışma yaptı.

FOTOĞRAFLI

Kütahyalılar önce doluya sonra yağmura yakalandı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!
TEM'de intihar girişimiTEM'de intihar girişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

TEM'de intihar girişimi

TEM'de intihar girişimi

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Tunceli’de feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tunceli’de feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.