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Kütahya'nın fethinin 945. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 16:40 | Son Güncelleme

Hıdırellez ile kentin Anadolu Selçuklu devletince fethinin 945. yıl dönümü kutlandı - Kütahya Valisi Ömer Toraman: - "Nitekim ecdadımız bu güzel coğrafyaları fethettikten sonra hemen arkasından çok büyük bir gayretle imar ve irşat faaliyetlerine başlamışlar"

Kütahya'nın fethinin 945. yıl dönümü, Hıdırellez etkinlikleriyle kutlandı.

Kütahya'nın Anadolu Selçuklularınca fethedilişinin 945. yıl dönümü ve Hıdırellez dolayısıyla Kütahya Kalesi'nde tören düzenlendi.

Vali Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, kentin 1097'de Haçlıların istilasına uğradığını ve 1233'te Anadolu Selçuklu hükümdarlarından 1. Alaaddin Keykubad döneminde İmadeddin Hezar Dinari tarafından yeniden fethedilerek ebedi Türk yurdu olduğunu hatırlattı.

Türk fetihlerinin yalnızca askeri başarılar olmadığını, aynı zamanda Türk ve İslam medeniyetinin taşınması ve yeni coğrafyalara yeni toplumlara tanıştırması hareketi olduğunu belirten Toraman, "Dolayısıyla fethi yalnızca askeri bir hadise olarak değerlendirmek sınırlı bir değerlendirme olur. Nitekim ecdadımız bu güzel coğrafyaları fethettikten sonra hemen arkasından çok büyük bir gayretle imar ve irşat faaliyetlerine başlamışlar." diye konuştu.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık da 945 yıl önce Anadolu Selçuklular'ın fethettiği kente değer katmak için çalışacaklarını dile getirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez ise Hıdırellez ve Kütahya'nın fethi hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından mehter takımı ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

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Fetih kutlama Kütahya tören yıl dönümü

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