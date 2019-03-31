Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Bilal Demirci kazandı.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bilal Demirci kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bilal Demirci 2 bin 44, MHP adayı Cavit Erdoğan 428 oy aldı.

- Demirci'nin öz geçmişi -

Bilal Demirci, 1976 yılında doğdu. Ortaokulu Uşak'ta, liseyi İzmir ve Pazarlar'da tamamladı. Üniversite eğitimine Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başladı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tamamlandı. 2008 yılından bu yana Pazarlar İlçe Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

