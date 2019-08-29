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Kütahya'nın üç ilçesinde ormanlara giriş izinle olacak

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 18:59 | Son Güncelleme

KÜTAHYA Valiliği, Tavşanlı, Gediz ve Domaniç ilçelerindeki yangınların ardından kentteki ormanlara girişleri 30 Eylül’e kadar yasaklarken, girmek isteyenlerin kolluk kuvvetlerinden izin alması gerektiğini açıkladı.

Kütahya'nın üç ilçesinde ormanlara giriş izinle olacak

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA Valiliği, Tavşanlı, Gediz ve Domaniç ilçelerindeki yangınların ardından kentteki ormanlara girişleri 30 Eylül’e kadar yasaklarken, girmek isteyenlerin kolluk kuvvetlerinden izin alması gerektiğini açıkladı. Ormanlara izinsiz girenlere ise Kabahatler Kanunu gereğince para cezası kesilecek.
Kütahya Valiliği, 3 ilçede yaşanan orman yangınlarının ardından, kentte ormanlara izinsiz giriş yapılmaması kararı aldı. Valilikten yapılan açıklamada orman yangınları konusunda hassas bir dönemden geçildiği belirtilere, “bu karar ilimizde hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde, nispi nemin düşük ve rüzgar hızının fazla olması ile birlikte orman yangınlarının çıkmasında olağanüstü bir dönem yaşanması nedeniyle ormanlara kontrolsüz giriş-çıkışların önlenmesi ile orman yangınlarının çıkmasını engellemek, Kütahya sınırları içerisindeki ormanlarda orman yangınlarının çıkmasını önlemeye yönelik alınacak güvenlik tedbirlerini kapsar. Meteorolojik tahminlere göre sıcak ve nemin Eylül ayı içerisinde devam edecek olması nedeniyle ormanlara giriş-çıkışlar 30/09/2019 tarihine kadar kolluk kuvvetlerinin iznine tabidir. Tabiat parkları, piknik ve mesire yerleri kapsam dışındadır. Ormanlara giriş-çıkışlar orman idaresi kolluk kuvvetleri ile denetim altında tutulacak, jandarma güçleri tarafından her türlü verilecek” denildi.
İZİNSİZ GİRENLERE CEZA KESİLECEK
Valilik açıklamasında, ormanlara izinsiz giren kişiler hakkında ise Orman Kanunu’nun 74’ncü maddesi, 107 maddesi ve ilgili hükümlere göre yasal işlem yapılacağı kaydedildi.

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Kütahya'nın üç ilçesinde ormanlara giriş izinle olacakKütahya'nın üç ilçesinde ormanlara giriş izinle olacakKütahya'nın üç ilçesinde ormanlara giriş izinle olacak

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