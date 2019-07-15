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Kütahya'ya getirilen 35 kaçak göçmen sınır dışı edilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da yakalanıp, Kütahya'ya gönderilen Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 35 kaçak, sınır dışı edilecek.

Oğuzhan KILIÇ- Oğuzhan DEMİR/KÜTAHYA, (DHA)- İSTANBUL'da yakalanıp, Kütahya'ya gönderilen Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 35 kaçak, sınır dışı edilecek.

Ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu olan bin kaçak göçmen, polis ve jandarma ekiplerince İstanbul'da yakalandı. Ekipler, yoğunluk nedeniyle işlemlerinin yapılması için kaçakları Edirne, Bursa, Nevşehir, Eskişehir, Kütahya, Burdur, Manisa, Uşak, Tekirdağ, Afyonkarahisar illerine gönderdi.

Bu kapsamda Kütahya'ya getirilen 35 kaçağın, Atatürk Ortaokulu Spor Salonu'nda kimlik tespitleri ve sağlık kontrolleri yapıldı. İşlemleri tamamlanan kaçaklar, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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