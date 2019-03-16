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Kütahya'ya şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

  Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın (24) Kütahya'daki baba ocağına ateş düştü.

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın (24) Kütahya'daki baba ocağına ateş düştü. Şehidin ailesinin oturduğu ev ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.
Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın Kütahya'nın Yenidoğan Mahallesi'nde oturan ailesine acı haber askeri görevlilerce verildi. Kadir Çakır ve eşi Hediye Çakır, oğullarının şehit haberini aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit haberinin ardından Çakır Ailesi'nin oturduğu ev ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin babası Kadir Çakır, evinin önünde taziyeleri kabul etti.
Bekâr olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın ağabeyi Aziz Çakır, kardeşinin 4 yıl önce göreve başladığını ve en son 1 hafta önce görüştüklerini ifade ederek, "Kardeşimle bir hafta önce telefonla görüştük, oraya göreve gitmişlerdi. Telefonlar çekmediği için tam anlamıyla konuşamadık. Ben de uzman çavuştum, istifa ettim. Çok kardeşimi toprağa verdim ama bu başkaymış" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Şehit ailesinin sokağı
-Türk bayrakları
-Şehidin babası ve ağabeyi
-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)

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Kütahya'ya şehit ateşi düştüKütahya'ya şehit ateşi düştü
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