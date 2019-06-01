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Kütahya'ya şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 20:25 | Son Güncelleme

IĞDIR'ın Araklı ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın (22) acı haberi, Kütahya'nın Simav ilçesinde oturan ailesine verildi.

Kütahya'ya şehit ateşi düştü

Mehmet YENEN/SİMAV, (DHA)- IĞDIR'ın Araklı ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın (22) acı haberi, Kütahya'nın Simav ilçesinde oturan ailesine verildi. Şehit Yılmaz'ın dedesi Ali Yılmaz, "Torunum Bayramı Simav'da geçirecekti. Kadere bakın, kendisinin yerine cenazesi geliyor. Vatan sağ olsun" dedi.
Bomba imha uzmanı olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Ali Yılmaz, Iğdır'ın Araklı ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Yılmaz'ın şehadet haberi bugün öğle saatlerinde şehidin Simav ilçesinde bağlı Mamak Mahallesi'ndeki baba ocağına bildirildi. Şehadet haberini duyan yakınları ailesinin yaşadığı eve Türk bayrağı astı. Yılmaz ailesinin iki evladından en büyüğü olan Ali Yılmaz'ın, yarın öğle namazını müteakip Mamak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
'BAYRAM İZNİNE GELECEKTİ'
Şehidin acı haberi ile büyük bir üzüntü yaşayan dedesi Ali Yılmaz (71), "Torunum Ali ile her gün telefonda görüşüyorduk, yarın bayram izin alıp Simav'a gelecekti. Bayramı Simav'da geçirecekti. Kadere bakın, kendisinin yerine cenazesi geliyor. Vatan sağ olsun" dedi.

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