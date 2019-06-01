HABER

Kütahya'ya şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 22:21 | Son Güncelleme

IĞDIR'ın Araklı ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın (22) acı haberi, Kütahya'nın Simav ilçesinde oturan ailesine verildi.

Mehmet YENEN/SİMAV, (DHA)- IĞDIR'ın Araklı ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın (22) acı haberi, Kütahya'nın Simav ilçesinde oturan ailesine verildi. Şehit Yılmaz'ın dedesi Ali Yılmaz, "Torunum Bayramı Simav'da geçirecekti. Kadere bakın, kendisinin yerine cenazesi geliyor. Vatan sağ olsun" dedi.

Bomba imha uzmanı olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Ali Yılmaz, Iğdır'ın Araklı ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Yılmaz'ın şehadet haberi bugün öğle saatlerinde şehidin Simav ilçesinde bağlı Mamak Mahallesi'ndeki baba ocağına bildirildi. Şehadet haberini duyan yakınları ailesinin yaşadığı eve Türk bayrağı astı. Yılmaz ailesinin iki evladından en büyüğü olan Ali Yılmaz'ın, yarın öğle namazını müteakip Mamak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

'BAYRAM İZNİNE GELECEKTİ'

Şehidin acı haberi ile büyük bir üzüntü yaşayan dedesi Ali Yılmaz (71), "Torunum Ali ile her gün telefonda görüşüyorduk, yarın bayram izin alıp Simav'a gelecekti. Bayramı Simav'da geçirecekti. Kadere bakın, kendisinin yerine cenazesi geliyor. Vatan sağ olsun" dedi.

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Boşanma aşamasında olduğu kocasını 3 yerinden bıçakladıBoşanma aşamasında olduğu kocasını 3 yerinden bıçakladı
Kendisine güldüğü gerekçesiyle komşularına kurşun yağdırdı: 2 yaralıKendisine güldüğü gerekçesiyle komşularına kurşun yağdırdı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.