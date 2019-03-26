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Kütayha'da kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 17:24 | Son Güncelleme

Kütayha'da, S.K. (16) adlı kız, hakkında dedikodu yaptığını iddia ettiği yaşıtı kızı, hemzemin geçitte iki kız arkadaşıyla birlikte dövdü. Üç arkadaş, kızı saçlarından tutarak sürükleyip, tekme tokat dakikalarca döverken, arkadaşları da telefonla dehşeti kaydetti. Görüntülerin arkadaşlar arasında paylaşılmasının ardından polis, üç kızı ifadeye götürdü.

Kütayha'da kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler

Kütahya yaşayan S.K., arkadaşları S.Y. ve H.S. ile birlikte, hakkında dedikodu yaptığını iddia ettiği S.A. adlı kızı Vefa Mahallesi'ndeki hemzemin geçide götürdü. Burada taraflar bir süre konuştu. Ardından S.K. ve iki arkadaşı, saçlarından tutarak sürükledikleri S.A.'yı küfür ederek tekme tokat dövdü. Dehşet anları dakikalarca sürdü. Bu sırada kızların yanındaki erkek arkadaşları müdahale etmeye çalıştı. Dakikalarca süren dehşet anlarını S.Y.'nin başka bir kız arkadaşı cep telefonu ile kaydetti.

POLİS SORUŞTURMA AÇTI

Cep telefonu görüntülerinin arkadaşlar arasında paylaşılmasının ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, kimliklerini belirlediği kızlardan S.K. ile arkadaşları S.Y. ve H.S.'yi ifade için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürdü.

Şiddete uğrayan kıza ulaşılması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi. (DHA)

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Kütahya kız kavgası

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