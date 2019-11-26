HABER

Kutladığı son Öğretmenler Günü oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 12:17 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Almanca öğretmeni Emin Alkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğine katıldıktan sonra gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiBeyşehir Fetullah Bayır Fen Lisesi’nde Almanca öğretmeni olarak görev yapan 51 yaşındaki Emin Alkan, dün gece saatlerinde ikamet ettiği evinde kalp krizi geçirdi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Almanca öğretmeni Emin Alkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğine katıldıktan sonra gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Beyşehir Fetullah Bayır Fen Lisesi’nde Almanca öğretmeni olarak görev yapan 51 yaşındaki Emin Alkan, dün gece saatlerinde ikamet ettiği evinde kalp krizi geçirdi. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Emin Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emin Alkan’ın hayatını kaybetmesi meslektaşları, eğitim camiası ve okulunda ders verdiği öğrencileri arasında büyük üzüntüye neden oldu.
Hayatını kaybeden Almanca öğretmeni Emin Alkan’ın Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nde dün gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasına da katıldığı öğrenildi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Emin Alkan için Eşrefoğlu Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ilçe protokolü, okul müdürü, Emin Alkan’ın yakınları, meslektaşları, eğitim camiası mensupları, daire amirleri, vatandaşlar ile öğrencileri katıldı. Cenaze namazının ardından Emin Alkan’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Denizli’ye gönderildiği öğrenildi.

Daha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgiDaha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Siirt Valisi Atik'ten engelli Veysel'e Falcao imzalı Galatasaray forması Siirt Valisi Atik'ten engelli Veysel'e Falcao imzalı Galatasaray forması 
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bakan Kurum'dan termik santrallerle ilgili flaş açıklama

Bakan, açık açık uyardı! 6 ay içinde...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 370 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı açıklandı

Adana'da deprem

Adana'da deprem

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

1 kilometrelik hız aşımı cezasına mahkemeden iptal

1 kilometrelik cezaya itiraz etti! Emsal karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.