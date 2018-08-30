Kutlama alanı yakınında, yüzü şalla tamamen kapalı kadın paniği (2)

KİMLİĞİ BELİRLENİP, YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Adana'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yapıldığı alanın yakınına, uzun etek ile uzun kollu kot ceket giyip, başını şalla tamamen kapatarak, gelen ve şüphelenen polisin uyarısına rağmen yüzünü açmayan kadının Hande K. (21) olduğu belirlendi. Üzerinden suç unsuru çıkmayan, sabıkası bulunmayan Hande K., polislerin ulaştığı yakınlarına teslim edildi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Hande K. ile ilgili işlem yapılmadığı açıklandı.

