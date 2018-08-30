Kutlama alanı yakınında, yüzü şalla tamamen kapalı kadın paniği (2)

KİMLİĞİ BELİRLENİP, YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Adana'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yapıldığı alanın yakınına, uzun etek ile uzun kollu kot ceket giyip, başını şalla tamamen kapatarak, gelen ve şüphelenen polisin uyarısına rağmen yüzünü açmayan kadının Hande K. (21) olduğu belirlendi. Üzerinden suç unsuru çıkmayan, sabıkası bulunmayan Hande K., polislerin ulaştığı yakınlarına teslim edildi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Hande K. ile ilgili işlem yapılmadığı açıklandı.
Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı!
AK Parti'den 'erken yerel seçim' açıklaması
Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'
Şırnak'ta büyük operasyon! İstihbarat geldi düğmeye basıldı
Rus Dışişleri'nden Türkiye'ye ilişkin yeni vize açıklaması! Tarih verdiler
Dinini değiştirip Müslüman olan Alman kadın gözyaşlarına boğuldu
ABD'yi sarsan 'Beyaz Saray' fotoğrafı
Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili
Bakanlık'tan flaş Selahattin Demirtaş açıklaması!
Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum