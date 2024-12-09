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  4. Kutlama yapan Suriyelilere sözleri olay olmuştu! Sosyal medyada gündem olduktan sonra gözaltına alındı

Kutlama yapan Suriyelilere sözleri olay olmuştu! Sosyal medyada gündem olduktan sonra gözaltına alındı

09.12.2024 09:17
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
09.12.2024 09:17
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Türkiye ve dünyanın bir numaralı gündemi Suriye. Esad dönemi artık resmen sona erdi. Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ise Esad'ın kaçışını kutlamak için dün sabah saatlerinden itibaren birçok ilde sokaklara döküldü. Kocaeli'de kutlama yapan Suriyelilere tepki gösteren bir kişi ise gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Esad rejiminin devrilmesini kutlayan Suriyelilerin araçlarının yolunu kesen şahıs gözaltına alındı.

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ARAÇLARIN ÖNÜNÜ KESMİŞTİ

Olay, Gebze ilçesinde yaşandı. Suriyeli vatandaşların Esad rejiminin devrilmesi üzerine gösteriler düzenlemesine tepki gösteren şahıs, araçların önünü kesti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, A.K.D. isimli şahsı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına aldı.

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GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından dün Türkiye'deki Suriyeliler birçok ilde araçlarıyla meydanlara indiler. Korna basarak kutlama yapan Suriyelilere Kocaeli'deki bir kişiden tepki geldi. Kayıt altına alınan o anlarda tepki gösteren kişi, "Başlarım Esad'ınıza. Emniyet'ten, kaymakamlıktan izin aldınız mı?" dediği görüldü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerin ardından emniyet güçleri harekete geçti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Gözaltı Kocaeli esad suriyeli
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