Kutlamada güldüren detay! Gülşen doğum gününü kutlarken bakın kiminle dalga geçti?

Gülşen, 1990'lı yıllardan beri pop camiasının en önemli isimlerinden biri oldu. Kısa süreli bir duraklama yaşayan ünlü şarkıcı, 2004'te çıkardığı "Of Of" albümüyle muhteşem bir geri dönüş yaptı. O günden beri de gerek sesi gerek bestelediği ve yazdığı şarkılarla Türkçe popun kraliçelerinden biri oldu. 2016'da Türkiye'nin en başarılı aranjörlerinden Ozan Çolakoğlu'yla evlenen Gülşen, aile hayatında da çok mutlu. Eşiyle birlikte müzik piyasasında başarılı işlere imza atan Gülşen, 2017'de de oğlu Azur Benan'ı kucağına aldı. Son yıllarda yurt dışında yaşamaya başlayan aile, müzik çalışmaları haricinde İstanbul'a pek uğramadı. Ama yavaş yavaş geri dönüş sinyalleri de geliyor. İddiaya göre, gelecek sezon "O Ses Türkiye" jürisinde Hadise'nin yerine Gülşen geçecek.

Güldüren doğum günü mesajı

Ünlü şarkıcı bugün 45. yaşını kutluyor. Ama diğer ünlüler gibi afili sözler ya da arkadaşlarının kutlama mesajlarını paylaşmak yerine komik bir yol seçti. Kendisini Mesih ilan eden ve dalga geçilen Hasan Mezarcı'nın ikizler burcu hakkındaki sözlerini paylaşan Gülşen, takipçilerini çok güldürdü.