Kutlamalar Virüsün Yayılmasını Tetikleyebilir

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD’nin 46’ın başkanlığına seçilen Joe Biden’ın seçim zaferini kutlamak için milyonlarca Demokrat partili Amerikalı sokaklara döküldü.

Ülkenin büyük kentlerinde sokaklara çıkan milyonlar Biden’ın başkanlığa seçilmesini sabahın ilk ışıklarına kadar kutladı.

Aralarında New York, Washington DC, Los Angeles, Miami, Boston, San Francisco, Detroit, Chicago, Philadelphia, Boston gibi kentlerin bulunduğu onlarca metropol kentlerinin meydan ve sokaklarında Biden’ın başkanlığa seçilmesi gece boyunca kutlandı.

Demokrat Partililer, Joe Biden ve Kamala Harris’in Cumartesi akşam saatlerinde yaptığı konuşmaları kent meydanlarındaki dev ekranlardan izlediler.

Biden, şimdiye kadar en fazla oy olan aday olarak seçildi ve ABD tarihinde şimdiye kadar en büyük çaplı, coşkulu ve milyonlarca kişinin katıldığı kutlamalar gerçekleşti.

Sabaha kadar süren kutlamalarda küçük çaplı olaylar yaşansa da ülke genelinde düzenlenen kutlamaların genelinde herhangi önemli bir olay yaşanmadı.

Kutlamalarda sokağa çıkanların genelde maske takmalarına rağmen sosyal mesafe kurallarına pek dikkat etmedikleri dikkat çekti.

Sabaha kadar süren kutlamalarda yaşanan görüntüler uzmanları endişelendirdi. Uzmanlar, Biden’ın seçim zaferini kutlamak için sokağa dökülen milyonların Corona virüsü vakalarını tetikleyebileceğini ifade etti.

