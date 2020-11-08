HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kutlamalar Virüsün Yayılmasını Tetikleyebilir

Kutlamalar Virüsün Yayılmasını Tetikleyebilir

08.11.2020 17:59 | Son Güncelleme

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD’nin 46’ın başkanlığına seçilen Joe Biden’ın seçim zaferini kutlamak için milyonlarca Demokrat partili Amerikalı sokaklara döküldü

Kutlamalar Virüsün Yayılmasını Tetikleyebilir

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD’nin 46’ın başkanlığına seçilen Joe Biden’ın seçim zaferini kutlamak için milyonlarca Demokrat partili Amerikalı sokaklara döküldü.

Ülkenin büyük kentlerinde sokaklara çıkan milyonlar Biden’ın başkanlığa seçilmesini sabahın ilk ışıklarına kadar kutladı.

Aralarında New York, Washington DC, Los Angeles, Miami, Boston, San Francisco, Detroit, Chicago, Philadelphia, Boston gibi kentlerin bulunduğu onlarca metropol kentlerinin meydan ve sokaklarında Biden’ın başkanlığa seçilmesi gece boyunca kutlandı.

Demokrat Partililer, Joe Biden ve Kamala Harris’in Cumartesi akşam saatlerinde yaptığı konuşmaları kent meydanlarındaki dev ekranlardan izlediler.

Biden, şimdiye kadar en fazla oy olan aday olarak seçildi ve ABD tarihinde şimdiye kadar en büyük çaplı, coşkulu ve milyonlarca kişinin katıldığı kutlamalar gerçekleşti.

Sabaha kadar süren kutlamalarda küçük çaplı olaylar yaşansa da ülke genelinde düzenlenen kutlamaların genelinde herhangi önemli bir olay yaşanmadı.

Kutlamalarda sokağa çıkanların genelde maske takmalarına rağmen sosyal mesafe kurallarına pek dikkat etmedikleri dikkat çekti.

Sabaha kadar süren kutlamalarda yaşanan görüntüler uzmanları endişelendirdi. Uzmanlar, Biden’ın seçim zaferini kutlamak için sokağa dökülen milyonların Corona virüsü vakalarını tetikleyebileceğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyorinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyor
Azerbaycan'da kritik görüşme!Azerbaycan'da kritik görüşme!
Yumurta kutusunu böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemiştir! Yumurta kutusunu böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemiştir!
En Çok Okunan Haberler
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Fuat Oktay'dan Joe Biden'ın seçilmesiyle ilgili açıklama!
Fuat Oktay'dan Joe Biden'ın seçilmesiyle ilgili açıklama!
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Baş parmaktaki kızarıklık ve şişliğe dikkat!
Baş parmaktaki kızarıklık ve şişliğe dikkat!
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
İntikamı acı oldu: Seks görüntüleriyle şantaj yapan doktoru öldürüp, pişirdi
İntikamı acı oldu: Seks görüntüleriyle şantaj yapan doktoru öldürüp, pişirdi
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Fransa'nın kararı tepki çekmişti! Dışişleri'nden 'Bozkurtlar' açıklaması
Fransa'nın kararı tepki çekmişti! Dışişleri'nden 'Bozkurtlar' açıklaması
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Diğer Haberler
Malezya’da iki helikopter havada çarpıştı: 2 ölü
Ülke şokta! İki helikopter havada çarpıştı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çavuşoğlu ve Akar'la bir araya geldi
Azerbaycan'da kritik görüşme!
Azerbaycan ordusu Şuşa'yı işgalden kurtardı! Ermeniler ise Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Azerbaycan ordusu Şuşa kentini işgalden kurtardı
Azerbaycan ordusu Şuşa kentini işgalden kurtardı
ABD'nin yeni başkanı Joe Biden oldu, halk sokağa döküldü! Bir yanda kutlamalar diğer yanda protestolar
ADB'de bir yanda kutlamalar diğer yanda protestolar
Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?
Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.