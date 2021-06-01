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Kutlu Adalı cinayeti hakkında soruşturma

01.06.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savcılık, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’in dilekçesi doğrultusunda Kıbrıslı gazeteci Kultu Adalı’nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker’in dilekçesi üzerine Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın 1996 yılında öldürülmesi hakkında soruşturma başlattı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır" denildi.

Sedat Peker, 23 Mayıs’ta yayınladığı videoda 1996 yılında dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile Polis Özel Harekat görevlisi Korkut Eken'in talebi üzerine Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmesi için kardeşi Atilla Peker’i görevlendirdiğini iddia etmişti.

Aynı gün ruhsatsız silah bulundurmak suçundan Muğla’da gözaltına alınan Atilla Peker, savcılık ifadesinde Korkut Eken’le birlikte Kutlu Adalı’yı öldürmek üzere Kıbrıs’a gittiğini, keşif yaptıklarını ancak suikastı düzenlemeden geri döndüklerini anlatmıştı. Peker savcılığa verdiği dilekçede Eken’in kendisine "Atilla biz Kıbrıs işini hallettik" demişti. Eken ise Adalı’yı tanımadığını olayın araştırılması için suç duyurusunda bulunacağını açıklayarak Atilla Peker ile birlikte Mehmet Ağar’ın görevlendirmesi üzerine Kıbrıs’a PKK’nın faaliyetlerini araştırmak üzere gittiğini söylemişti.

DW / GY, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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